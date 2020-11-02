02 Ноября 2020
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Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Специалисты психиатрической больницы оказывают поддержку тюменским врачам, работающим с COVID-19

Медицинские психологи и психотерапевты тюменской областной клинической психиатрической больницы оказывают профессиональную помощь сотрудникам городских поликлиник и тревожно настроенным пациентам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной клинической психиатрической больницы.

По словам главврача больницы Евгения Родяшина, с начала пандемии медики работают в экстремальных условиях: большое количество пациентов, в том числе тяжелые пациенты, необходимость постоянно носить защитные костюмы и маски, а также другие организационные моменты.

Усталость, эмоциональное истощение и профессиональное выгорание - естественный результат при такой напряженной работе. Потому эмоциональное состояние врачей требует защиты.

"Мы изучили наиболее проблемные и напряженные направления в работе поликлиник, Call-центров, "ковидных" отделений. На основании проведенного анализа разработали комплекс мероприятий, направленных на укрепление здоровья медицинских работников и пациентов. И на сегодняшний день шесть наших высококлассных профессионалов направлены "на места", - заявил он.

Психологическую помощь оказывают в шести тюменских поликлиниках - № 1,5,6,12,13,17.

Главврач поликлиники №12 Наталья Путина отметила, что обычными лозунгами "держитесь" врачам при таких колоссальных нагрузках не помочь.

"С ними работают психотерапевты. Есть и медикаментозная поддержка для тех, кто долго не выходит из состояния эмоционального выгорания и депрессии", - заявила она.

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Специалисты психиатрической больницы оказывают поддержку тюменским врачам, работающим с COVID-19

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Теги: поликлиника, психологическая поддержка, психбольница, коронавирус, врачи



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