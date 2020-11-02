Правительство разрешило тратить маткапитал на сельскую ипотеку

Правительство скорректировало условия сельской ипотеки.

"Эта программа стала очень востребованной. Благодаря ей можно получить кредит по льготной ставке до 3%, чтобы построить себе дом или приобрести другое жильё в сельской местности. И хотя такая возможность появилась только в текущем году, уже выдано более 27 тыс. льготных ипотечных кредитов", - сообщил сегодня на совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин.

Он сообщил, что в проекте бюджета на 2021 году предусмотрено на эти цели более 4 млрд руб.

"Предоставляется возможность родителям использовать в качестве взноса по сельской ипотеке средства материнского капитала. Зачастую банки отказывали заёмщикам, ссылаясь на то, что использование материнского капитала правилами не предусмотрено", - сообщил Мишустин.

Также он рассказал, что будет расширен список регионов, где сельскую ипотеку можно будет взять на бОльшую сумму, чем в базовом варианте. На 5 млн руб. можно будет заключить договор в Ямало-Ненецком автономном округе (также повышенную сумму можно взять на Дальнем Востоке и в Ленинградской области).