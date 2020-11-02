ЮУЖД оштрафовали на полмиллиона рублей за лесной пожар

ОАО "РЖД" оштрафовали на 500 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение крупного лесного пожара в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

5 мая на территории Аракульского участкового лесничества произошел крупный лесной пожар, площадь которого составила 42,2 га. Причиной возгорания стало нарушение ЮУЖД правил пожарной безопасности в лесах.

В частности, границы полосы отвода железной дороги Челябинск – Верхний Уфалей, прилегающие к лесу, не были очищены от сухой травянистой растительности, противопожарная минерализованная полоса имела непропаханные участки.

В результате пожар с полосы отвода железной дороги перекинулся на земли лесного фонда. Ущерб составил свыше 3,6 млн рублей.

Главное управление лесами региона оштрафовало юридическое лицо на 500 тыс. руб. Не согласившись с указанным решением, ОАО "РЖД" обжаловало постановление. Суд оставил жалобу без удовлетворения.