Песков назвал резкое падение курса рубля "стабильной ситуацией"

Российские власти минимизируют волатильность курса рубля, макроэкономическую стабильность удается поддерживать, как ранее и заявлял президент, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя рост курса доллара, который превысил 80 рублей, заявил, что на макроуровне ситуация является абсолютно стабильной.

Он подчеркнул, что подавляющее число россиян получают доходы в рублях. Также Песков напомнил, что Россия сокращает зависимость от импорта, в связи с чем изменение курса валют все меньше влияет на цены, пишет РБК.

Сегодня курс доллара и евро обновил максимумы на открытии торгов. Так, курс американской валюты вырос на 0,87% (к предыдущему торговому дню на Московской бирже) и достиг 80,22 руб. В последний раз доллар поднимался выше 80 рублей в конце марта 2020 года – в разгар первой волны эпидемии коронавируса. Рекорд европейской валюты еще выше -93,7 руб. – это максимум с декабря 2014 года.

Напомним, на днях на инвестфоруме "Россия зовет!" президент Владимир Путин заявил о том, что курс рубля не так уж важен. "На мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать", - отметил он.