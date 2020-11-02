Мишустин назвал "недопустимой" ситуацию, когда в аптеках нет жизненно важных лекарств

Правительство изменило механизм формирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Об этом на сегодняшнем совещании с вице-премьерами заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

"В последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. Такая ситуация недопустима, - заявил министр. - Правительством подготовлено постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов. Прежде всего – чтобы обеспечить людям как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам".

"Речь идёт о наиболее востребованных препаратах, цена на которые не должна завышаться. Но и производитель не может работать себе в убыток. Действующий механизм перерегистрации цен не позволяет проводить их индексацию. В результате производство останавливается, поставки прекращаются. Важно обеспечить сбалансированный подход. Для этого мы вводим новый порядок перерегистрации цен на препараты из списка жизненно необходимых и важных лекарств. При этом Федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, чтобы в случае снижения цены на лекарство за рубежом препарат так же подешевел и в России", - заявил Мишустин.

Ранее в ФАС заявляли о намерении индексировать предельные цены на дешевые ЖНВЛП, поскольку иначе они просто исчезнут из продажи – компаниям очень не выгодно производить дешевые лекарства.

Между тем, Мишустин подписал распоряжение о выделении средств для бесплатного снабжения лекарствами тех больных коронавирусом, кто лечится дома. "Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Деньги на эти цели направят из резервного фонда правительства", - сообщил премьер. На эти цели планируется направить около 5 млрд руб.