Прикамцы смогут в режиме "онлайн" сообщать о контакте с заболевшими коронавирусом

Жители Пермского края могут сообщить о контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией с помощью интернета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Специальный сервис появился на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Лица, контактировавшие с людьми, заболевшими COVID-19, могут заполнить специальную форму в разделе сайта "Центр гигиены и эпидемиологии".

Глава управления Виталий Костарев отметил, что сервис позволит автоматизировать процесс получения ведомством информации о контактных и напомнил, кто относится к этой категории.

"К категории близкого контакта относятся лица, совместно проживающие с инфицированным, а также те, кто находился с ним в одном закрытом помещении (в учебном классе, рабочем кабинете и так далее) в течение рабочей смены, на расстоянии менее двух метров и без использования рекомендованных средств индивидуальной защиты", - заявил он.

При близком контакте с инфицированным COVID-19 необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Тестирование контактных лиц проводится на восьмой –десятый день с момента контакта.