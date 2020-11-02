02 Ноября 2020
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Спорт
дзюдо (2012) | Фото: Накануне.ru

Чемпионат России по дзюдо перенесён из-за ситуации с коронавирусом

Чемпионат России 2020 года по дзюдо будет перенесён из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Личный и командный чемпионаты страны должны были пройти с 7 по 10 ноября в Хабаровске. Причина переноса - резкое ухудшение эпидемиологической обстановки в Хабаровском крае в последнее время и принятые краевым правительством ограничения, которые распространяются на спортивные мероприятия.

В Федерации дзюдо России отмечают, что о полной отмене соревнований речи пока не идёт. В ближайшем будущем будут рассмотрены различные варианты, связанные с изменением сроков турнира и переносом его в другой город.

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Чемпионат России по дзюдо перенесён из-за ситуации с коронавирусом

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Теги: Дзюдо, чемпионат России, турнир, коронавирус, перенос



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