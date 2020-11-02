02 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
новая инфекционная больница, строительство, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области новая инфекционная больница примет первых пациентов 12 ноября

В Челябинской области новая инфекционная больница 12 ноября будет готова принять первых пациентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Новая больница рассчитана на 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных. Однако в случае экстренной необходимости здесь можно будет развернуть 382 койки. Учреждение здравоохранения будет оснащено по современным требованиям, здесь будут открыты операционные, диагностическое отделение, гемотрансфузионный кабинет, лаборатория, дезинфекционное отделение, аптека и общежитие для медиков. Каждое крыло больницы можно будет использовать для лечения больных с различными инфекциями.

В настоящий момент все корпуса новой областной инфекционной больницы готовы к работе. Строители завершают благоустройство прилегающей территории. Медики уже завозят мебель и оборудование.

новая инфекционная больница, строительство,(2020)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Окончательный срок, который называют строители, – это 5 ноября, когда работы будут завершены и окончательно медики зайдут на объект. Первые больные по нашему графику должны появиться здесь 12 ноября", – рассказал Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что после запуска новой инфекционной больницы, учреждения здравоохранения, где сейчас развернуты ковидные базы, смогут вернуться в прежний режим работы с пациентами.

"Объект востребованный, тем более, после инцидента с городской клинической больницей №2. Вопрос о наличии свободных ковидных коек достаточно важный. Тот резерв, который у нас есть, позволил всех больных из ГКБ №2 по ковидным базам разместить. Более того, скажу, что после того, как в ГКБ №2 сделаем ремонт, мы вернем больницу в плановый режим, а не в формат ковидной базы. С запуском новой инфекционной больницы мы будем возвращать ряд коек в плановый формат", – подчеркнул он.

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В Челябинской области новая инфекционная больница примет первых пациентов 12 ноября

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Теги: инфекционная больница, строительство, коронавирус, Алексей Текслер,



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