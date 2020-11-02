02 Ноября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
югорск (2006) | Фото: Накануне.ru

В Югорске бизнесмен, проходящий по делу о даче взятки окружному чиновнику, отпущен под залог

Бизнесмен из Югорска, проходящий по делу о взяточничестве, отпущен под залог, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Сумма залога – 1 млн руб.

Напомним, по данным следствия, с ноября 2019 г. по июль 2020 г. чиновник покровительствовал главе крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставив гранты в виде субсидий и иных выплат из бюджета округа для нужд, связанных с ведением предпринимательской деятельности. Якобы за свои услуги замглавы департамента получил взятку в размере 150 тыс. руб.

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В Югорске бизнесмен, проходящий по делу о даче взятки окружному чиновнику, отпущен под залог

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Теги: департамент промышленности ХМАО, взятка, уголовное дело, крестьянское хозяйство, домашний арест



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