В Югорске бизнесмен, проходящий по делу о даче взятки окружному чиновнику, отпущен под залог

Бизнесмен из Югорска, проходящий по делу о взяточничестве, отпущен под залог, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Сумма залога – 1 млн руб.

Напомним, по данным следствия, с ноября 2019 г. по июль 2020 г. чиновник покровительствовал главе крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставив гранты в виде субсидий и иных выплат из бюджета округа для нужд, связанных с ведением предпринимательской деятельности. Якобы за свои услуги замглавы департамента получил взятку в размере 150 тыс. руб.