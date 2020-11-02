02 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Андрей Клишас (2020) | Фото: council.gov.ru

"Запрет на публикацию особого мнения пойдет на пользу судебной системе" – Клишас

Комитет Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству одобрил законы "О прокуратуре", "О правительстве" и "О Конституционном суде", которые раньше приняла Госдума. Во вторник, 3 ноября, законопроекты рассмотрит верхняя палата парламента.

Глава комитета Андрей Клишас в общих чертах описал коллегам ключевые изменения, которые вносят конституционные законы. Почти все они связаны с поправками в Конституцию, принятыми летом этого года. Но есть и исключения.

Например, пресловутая поправка Клишаса – Крашенинникова об особом мнении судий Конституционного суда.

"Да, по особому мнению была дискуссия. Мы исходили из того, что когда особое мнение публикуется вместе с решением [суда] – это несколько размывает картину вердикта. Многие юрисдикции европейские исходят из доктрины абсолютной тайны совещательной комнаты. И там особое мнение судий не публикуется. Я встречал такое мнение, что судьи там, где особое мнение не публикуется, голосуют единогласно. Это абсолютно не так. Эта традиция не менее масштабно представлена, чем публикация особых мнений", - заявил Клишас на заседании комитета.

"Госдума согласилась. Я думаю, это пойдет на пользу нашей судебной системе в целом. Когда судьи комментируют в СМИ – это создает неправильную информационную обстановку. Лучше воздержаться от комментариев. Надо обеспечить независимость суда. А когда на судей оказывается влияние, в том числе через СМИ – это не идет на пользу судебной системе. Мы тут ничего не изобретением. Особое мнение имеет большое значение для судей, для суда", - добавил сенатор.

Напомним, по новому закону "О Конституционном суде" особое мнение судей КС, не согласных с вынесенным вердиктом, не будет публиковаться.

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"Запрет на публикацию особого мнения пойдет на пользу судебной системе" – Клишас

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Теги: андрей клишас, особое мнение, конституционный суд



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