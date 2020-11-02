02 Ноября 2020
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Образование Свердловская область В России
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Почти 15 тысяч свердловских школьников получат "Билет в будущее"

Почти 15 тысяч школьников Свердловской области присоединились к проекту по ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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Проект реализуется Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" в рамках нацпроекта "Образование". Свердловская область участвует в нем с самого момента его старта в 2018 году. На сегодняшний день в регионе работают 36 площадок для проведения практических мероприятий, на которых учащиеся с 6 по 11 классы под руководством наставников выполняют задачи, стоящие перед работающими специалистами в их повседневной профессиональной жизни.

В числе задач – написание программного кода, распечатка макета на 3D-принтере или вытачивание детали на токарном станке. На Среднем Урале проводятся профпробы почти по 60 компетенциям. Цель проекта "Билет в будущее" – формирование навыков по осознанному выбору будущей профессии у школьников средней и старшей школы.

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2019)|Фото: Накануне.RU

Для этого участники проходят три этапа. Первый подразумевает профориентационное онлайн-тестирование, которое помогает определить сферу профессиональных интересов. Только после этого идет этап погружения в практическую деятельность под руководством экспертов. В итоге подросток получает индивидуальные рекомендации по дальнейшему профессиональному развитию и построению образовательной траектории.

Стать участником проекта "Билет в будущее", реализуемого в рамках национального проекта "Образование", может любой учащийся с 6 по 11 класс – для этого нужно зарегистрироваться на платформе bilet.worldskills.ru. Кроме этого, в ноябре в дистанционно-очном формате проходит фестиваль профессий "Билет в будущее", в ходе которого у школьников со всей страны есть возможность попробовать себя в 90 различных профессиях. Все активности доступны на онлайн-платформе проекта.

Стоит отметить, что в 2020 году к нему присоединилось 80 регионов России, а на специализированной цифровой платформе "Билета в будущее" зарегистрировались уже 1,5 миллиона человек.

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Почти 15 тысяч свердловских школьников получат "Билет в будущее"

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Теги: Билет в будущее, школьники, проект



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