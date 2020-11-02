Суд оставил без изменений приговор убийце девятилетней девочки в Саратове

Суд оставил без изменений приговор осужденному на пожизненный срок за убийство девятилетней девочки в Саратове Михаилу Туватину.

Апелляция 35-летнего местного жителя отклонена, передает "Интерфакс".

Напомним, 24 августа Саратовский областной суд вынес приговор по делу о резонансном убийстве девятилетней Лизы в Саратове в октябре прошлого года.

Местные жители чуть не устроили самосуд, пытались отобрать подозреваемого у правоохранительных органов, поэтому его пришлось вывезти в соседний город для судебных действий.