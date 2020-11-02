Реинтеграция по-украински: министр по реинтеграции Донбасса назвал его "ментально больной опухолью"

Украинский министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" и замглавы украинской делегации на переговорах в Минске Алексей Резников назвал ДНР и ЛНР "опухолью", которую нельзя взять обратно. Об этом он сказал в телеэфире.

Чиновник также назвал Донбасс "ментально больной территорией". Это, отметим, прозвучало из уст министра по реинтеграции Донбасса. То есть Резников показал, что в Киеве понимают под "реинтеграцией".

Напомним, недавно ДНР и ЛНР представили Украине свою "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений. Они предложили образовать в составе Украины Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области, которые функционируют до 2050 года, а особенности их самоуправления и полномочия всех органов власти определяются отдельным законом Украины. Но эта статья конституции и дополняющий ее закон не могут быть изменены без согласия жителей отдельных районов на референдуме, который должен пройти не ранее 2045 года и не позже 2049 года.