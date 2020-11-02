"Черный октябрь" для Европы: заболеваемость и смертность от коронавируса подскочили в три раза

Октябрь стал "черным" месяцем для Европы по заболеваемости коронавирусом и вызванной им смертности. В Старом Свете был зафиксирован более чем трехкратный рост числа заражений за месяц и трехкратный - по числу смертей. Накануне.RU подводит главные итоги месяца с точки зрения заболеваемости и смертности от коронавируса в мире.

В октябре в Европе было выявлено более 5 млн заражений , в то время как в сентябре было 1,5 млн, а в августе 0,7 млн (вся Россия отнесена здесь к Европе). Также рост наблюдается в Северной Америке, хотя не такой большой: с 1,5 млн до 2,3 млн.

В Азии и Южной Америке заражений, напротив, за месяц стало меньше. В Азии снижение произошло впервые - с 3,6 млн до 3 млн. До этого с января был монотонный рост. В Южной Америке число заражений снижается уже второй месяц подряд после пика в августе, когда было выявлено 2,2 млн заражений. В октябре их число снизилось до 1,5 млн.

По итогам месяца на Европу пришлось 41% новых заражений, причем доля Европы резко выросла за месяц с 17%. А вот доля Азии почти так же резко уменьшилась. Всего в мире было выявлено наибольшее число заражений за месяц - 12,3 млн, причем рост снова ускорился - на 43%.

По числу новых заражений на душу населения наихудшая ситуация тоже в Европе - там за месяц заразились более 6 человек из тысячи. В обеих Америках - около 3,5. В Азии - меньше 1.

По числу смертей из-за коронавируса (это оперативные данные стран) за месяц наихудшая ситуация также в Европе. Трехкратный рост привел к тому, что число смертей там почти достигло азиатского уровня в абсолютном выражении при населении, почти в 6 раз меньшем. Так, в Европе умерло 44 тыс. больных против 15 тыс. в сентябре и 5 тыс. в августе. В Азии впервые произошло небольшое снижение (с 52 тыс. до 48 тыс.). В Северной Америке смертей было, как и в сентябре, 41 тыс. и, судя по динамике заболеваемости, снова пойдет в рост - уже в третий раз. До этого в июне и сентябре был спад. В Южной Америке, похоже, пик эпидемии пройден - там еще более резкое снижение числа смертей, чем было в сентябре, - с 53 тыс. до 38 тыс.

По числу смертей на душу населения Европа пока уступает обеим Америкам, но скоро может их обогнать. Так, за месяц в Южной Америке от коронавируса умерли почти 85 человек из миллиона, в Северной - 63, в Европе - 55, в Азии - всего 11. В среднем по миру - 23. А всего в октябре зафиксировано больше всего смертельных исходов - 178 тыс. Это, правда, ненамного превышает уровень предшествующих трех месяцев, а с учетом динамики заражений даже меньше.

С начала распространения инфекции всего в мире выявлено более 46 млн заражений. Из них на Азию приходится 29%, Северную Америку - 24%, Европу - 22%, Южную Америку - 21%, Африку - 4%. А вот по числу выявленных заражений на душу населения самая худшая ситуация в Южной Америке - там заразились 2,2% населения. В Северной - 1,7%, в Европе - 1,3%, в Азии - 0,3%, в Африке - 0,1%.

По смертям за все время печально "лидирует" Северная Америка - 353 тыс. В Южной Америке - 295 тыс. смертей, в Европе - 267 тыс., в Азии - 244 тыс. Уровень смертности по отношению к численности населения самый высокий в Южной Америке - почти 660 на миллион. В Северной - 540, в Европе - 330, в Азии - 55, в Африке - 32. В седнем в мире - 155. То есть из каждого миллиона человек в среднем умерли 155, или примерно один из 6,5 тыс.

Наконец, по уровню летальности различия по континентам не такие большие. В среднем в мире она опустилась до 2,6% (еще в начале мая была более 7%). В Северной Америке - 3,1%, в Европе и Африке - 2,6%, в Южной Америке - 2,4%, в Азии - 1,8%. Реальную летальность оценить сложно, так как число смертей из-за вируса больше, чем дают оперативные данные (тем более если учитывать все смерти с коронавирусм), но число заражений может быть многократно больше, о чем свидетельствует доля населения с антителами. Поэтому реальная летальность, скорее всего, составляет десятые доли процента.

Соотношение выздоровевших к умершим растет: если в апреле в мире оно было примерно 4:1, то сегодня этот показатель достиг 28:1, то есть выздоровевших уже в 28 раз больше, чем умерших. Это соотношение, как и летальность, тоже сложно вычислить из-за того, что умерших больше, но еще больше тех, кто перенес коронавирус "на ногах". Поэтому приходится обойтись единственно возможным расчетным показателем.

В целом хуже всего ситуация в Европе, которая входит в очень сложный период, получше - в Северной Америке, но она тоже ухудшается, хотя и не так сильно. А вот Азия и Южная Америка, похоже, пик заболеваемости и смертности уже прошли.

Вчера Великобритания стала девятой страной, в которой накопленным итогом было выявлено более миллиона заражений коронавирусом. Ранее этот рубеж прошли США (там уже более 9 млн), Индия (8,2 млн), Бразилия (5,5 млн), Россия (1,6 млн), Франция (1,4 млн), Испания (1,2 млн), Аргентина (1,2 млн) и Колумбия (1,1 млн). Наибольший суточный прирост новых случаев в абсолютном выражении в США (свыше 70 тыс.), Индии, Франции (более 40 тыс.), Италии и Великобритании (20-30 тыс.). Россия идет на шестом месте.