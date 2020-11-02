Подача воды по графику может сохраниться в Крыму до конца 2021 года – Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел оперативное совещание по водоснабжению полуострова питьевой водой. На прошлой неделе в регионе побывала федеральная делегация во главе с вице-премьером Маратом Хуснулинным, которая на месте решала – как будет добываться вода для республики.

"Коллеги приехали и убедились, что никаких дополнительных источников вокруг Симфирополя нет. Просто много кто рассказывает, какие там миллионы кубометров, а когда доходит до дела "покажите где", то оказывается, что все совсем не так", - раскритиковал Аксенов проекты, связанные с добычей подземных вод. Напомним, сейчас предлагается использовать для водоснабжения сразу несколько вариантов: переброска воды из рек, опреснение морской воды, добыча подземных вод, очистка стоковых вод.

Так или иначе, но быстро эту воду добыть не получится. По словам Аксенова, подача воды по графику может сохраниться в Симферополе и других районах Крыма еще около года: "До декабря 2021 года планируем выйти из всех графиков. Это в самом худшем варианте – если ни одной капли воды не будет".