02 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске мужчину, напавшего с топором на аптеку, приговорили к 9 годам колонии

Жителя Челябинска приговорили к 9 годам в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей за разбойные нападения на аптеку и магазин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В апреле текущего года мужчина вошел в аптеку с топором и опрокинул кассовый аппарат, угрожая фармацевту. Однако вскрыть отсек для денежных средств подсудимый не смог и скрылся.

Через несколько дней он совершил нападение на продуктовый магазин. Топором он обрубил провода кассового аппарата, извлек из него денежный ящик и, угрожая топором сотрудникам магазина, завладел денежными средствами. После этого в подсобном помещении магазина он похитил три бутылки алкоголя.

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В Челябинске мужчину, напавшего с топором на аптеку, приговорили к 9 годам колонии

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Теги: топор, нападение, разбой, суд, приговор,



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