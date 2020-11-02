Арбитраж Уральского округа отклонил жалобу минфина Прикамья на завершение банкротства экс-депутата Агишева

Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел жалобу министерства финансов Пермского края на прекращение процедуры банкротства экс-депутата краевого заксобрания Андрея Агишева, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По мнению министерства, утверждая мировое соглашение, суд первой инстанции не оценил реальную фактическую возможность исполнения обязательств перед конкурсными кредиторами, говорится в решении суда. В частности, суду следовало принять во внимание, что во время реализации имущества Агишева деньги на счета должника не поступали, конкурсной массы недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.

Кроме того, министерство указывает, что, по условиям соглашения, должник освобождается от уплаты процентов перед кредиторами. Между тем, сумма процентов является существенной для бюджета Пермского края, данное мировое соглашение лишает кредитора права на получение компенсации за ожидание оплаты задолженности.

"Доводы кассационной жалобы министерства финансов Пермского края о том, что мировое соглашение неисполнимо, отклоняется судом округа. Определение Арбитражного суда Удмуртской Республики остаётся без изменения, кассационная жалоба министерства финансов – без удовлетворения", - резюмировали в суде.

Напомним, в Арбитраж Удмуртии с иском о признании его банкротом обратился 22 августа 2018 г. сам Агишев. 20 декабря того же года соответствующее решение принято. 30 июня 2020 г. утверждено мировое соглашение. Оно распространяется на требования кредиторов, включённые в реестр по состоянию на дату подписания договора.

ЗАО "Проектное финансирование" Агишев должен 70,1 млн руб., министерству финансов края – 26,8 млн руб., ИП Новиковой – 25,5 млн руб., ООО "Перминвестхолдинг" - 5,5 млн руб., банку "ВТБ" – 837,1 тыс. руб., ПАО "Сбербанк" в лице Удмуртского отделения № 8618 – 494,5 тыс. руб. Все требования относятся к третьей очереди. Долгов первой и второй очереди нет. Установлен порядок возврата долгов.

Ранее Ленинский районный суд Перми удовлетворил заявление бывшего депутата Агишева о предоставлении трехлетней рассрочки по выплате в краевой бюджет 30 млн руб. по делу о групповом мошенничестве.