Тюмень переводит ЖКХ в цифровой формат

В Тюменской области реализован уникальный для России проект по цифровизации в сфере ЖКХ. Региональные власти, частные инвесторы и IT-компании запустили систему "Умный помощник", которая должна перевести в онлайн все взаимодействие между жителями и управляющими организациями, а также даст Госжилинспекции (ГЖИ) дополнительный инструмент для мониторинга и развития рынка. В перспективе тюменцы получат своего рода коммунальную социальную сеть, которая будет агрегировать всю возможную информацию, как о жилфонде, так и управляющих организациях. Как будет работать эта платформа и какие возможности она даст жителям Тюмени, в интервью Накануне.RU рассказал основатель компании-разработчика ООО "Смарт-сити" Александр Горбачев.

— Что из себя представляет умный помощник?

— Умный помощник — это первый социальный цифровой сервис в сфере ЖКХ. Подобных проектов в России не было, но суть его проста: он должен дать возможность всем без исключения жителям, УК и ТСЖ начать коммуницировать в цифровом формате. Сейчас люди не хотят обращаться в УК, они не верят, что проблемы будут решены, не хотят писать в органы власти из-за бюрократических процедур.

— Как эту проблему решает сервис?

— С умным помощником ситуация выглядит так: вы видите проблему, не устанавливая никакого отдельного приложения, по QR-коду открывается сервис в мобильном браузере в формате чат-бота, вы выбираете категорию, прикладываете фотографию и указываете только свой адрес, ФИО и мобильный телефон. По жилищному кодексу в се УК обязаны размещать в ГИС ЖКХ электронную почту, на которую они принимают обращения граждан. Умный помощник автоматически оформляет юридически правильное обращение и направляет его в УК, при этом сообщает жителю, в течение какого времени он должен получить ответ.

— Как будет установлен контроль за реакцией УК?

— Как только указанный срок проходит, умный помощник сам направляет человеку СМС с вопросом, была ли решена его проблема. На основании этих показателей мы добавляем оценку в открытый рейтинг УК и ТСЖ, который у нас уже используется ГЖИ. В ближайшее время мы планируем сделать его полностью публичным. Если УК игнорирует своих потребителей - ее рейтинг будет падать. Рейтинг строится на всех открытых данных, включая все предписания, нарушения и количество обращений, которые не были решены.

— Какие еще возможности даст пользователям сервис?

— Жители смогут посмотреть всю информацию по своему дому. Узнать все контакты управляющей компании, когда в доме будет капитальный ремонт, кто поставляет коммунальные ресурсы и посмотреть, как управляющая компания потратила средства, которые жители заплатили ей за содержание жилья.

— Не все УК публикуют отчеты в ГИС ЖКХ, как вы планируете решить эту проблему?

— Александр Горбачев: ГЖИ может самостоятельно через сервис отследить работу управляющих организаций и принять меры, например, в случае, если та не опубликовала отчет. В Тюмени жилищная инспекция уже активно использует наш сервис. За 2019 год не осталось практически ни одной компании, которая не раскрыла бы отчет. В ближайшее время мы добавим возможность жителям направить запрос на раскрытие годового отчета. Причем, заявление направляется не только УК, но и в ГЖИ, которая берет это заявление на контроль

— Какие перспективы для развития умного помощника вы закладываете?

— В перспективе появится информация о "болезни" дома, как мы это называем. Все агрегированные предписания и акты проверок, которые проводились органами надзора по заявлениям жителей, при помощи технологии машинного обучения мы научились распознавать и получать категоризированный перечень проблем в доме. Например, количество протечек крыши за год, нарушений содержания стен, поломок лифта, протечек труб, плохого состояния коммуникаций, окон и т.д. В перспективе, это может позволить органам власти более детально подойти к планированию капитального ремонта, опираясь на самые насущные проблемы. Эта же информация о болезни дома может быть доступна через агрегаторы по продаже недвижимости.

— Рассматриваете ли вы дать возможность жителям голосовать на собраниях собственников жилья через "Помощника"?

— Мы хотим открыть онлайн-голосование на общих собраниях собственников жилья. Но мы считаем, что давать доступ к этому функционалу сейчас рано. Чтобы голосование прошло, необходимо иметь кворум. Поэтому такая функция, причем бесплатно, будет открываться, когда около 50% жителей дома будут активно пользоваться сервисом.

— Как вы планируете вовлекать тюменцев в сервис?

— За все действия в умном помощнике система будет начислять баллы пользователю. Это своеобразная игрофикация, которая позволит вовлекать людей в жизнь своего дома и ЖКХ в целом. Потратить баллы они смогут у наших партнеров, обменяв их на какие-либо скидки. Сейчас одним из таких партнеров является "Горсерв" - маркетплейс по выполнению разных бытовых услуг. В ближайшее время, мы рассчитываем, что подтянутся тюменские рестораны, кафе, кинотеатры.

— Кто выступил инвестором и инициатором создания системы, и кто будет платить за ее использование?

— Сервис абсолютно бесплатный для всех сторон. Все было разработано за частные инвестиции, стоимость проекта составила около 70 млн рублей. Проект был запущен при поддержке губернатора и правительства Тюменской области.