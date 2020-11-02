02 Ноября 2020
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Общество В России
Игорь Кобзев (2019) | Фото: kremlin.ru

Сообщения о переводе Кобзева в реанимацию опровергли

Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который заразился коронавирусом, не переводили в реанимацию.

Как заявил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства, Кобзев по-прежнему находится в больнице.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что глава региона якобы находится в реанимации.

О том, что губернатор заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, сообщалось 26 октября. Также стало известно, что Кобзев госпитализирован в стабильном состоянии, однако ему требуется круглосуточное наблюдение врачей. До этого Кобзев активно общался с людьми, в частности, посетил одну из иркутских поликлиник, где для помощи врачам привлекают студентов-медиков.

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Сообщения о переводе Кобзева в реанимацию опровергли

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Теги: игорь кобзев, иркутская область, коронавирус



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Ранее 26.10.2020 08:18 Мск Губернатор Иркутской области заразился коронавирусом

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