Сообщения о переводе Кобзева в реанимацию опровергли

Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который заразился коронавирусом, не переводили в реанимацию.

Как заявил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства, Кобзев по-прежнему находится в больнице.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что глава региона якобы находится в реанимации.

О том, что губернатор заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, сообщалось 26 октября. Также стало известно, что Кобзев госпитализирован в стабильном состоянии, однако ему требуется круглосуточное наблюдение врачей. До этого Кобзев активно общался с людьми, в частности, посетил одну из иркутских поликлиник, где для помощи врачам привлекают студентов-медиков.