"Спорт - норма жизни". В Сургутском районе наградили лучших спортсменов и тренеров

В Сургутском районе подведены итоги конкурса "Спортивная элита -2019", об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации муниципалитета. Награды на торжественной церемонии получили лучшие спортсмены, тренеры, работники, семьи, руководители учреждений и некоммерческих организаций, команды и даже поселения Сургутского района.

Число победителей в 2020 году существенно выросло. Если в 2018 году было всего 11 номинаций, то в 2019 их число выросло до 22. Более того, возрос и размер финансового поощрения победителей: с двух до 25 тысяч рублей. Кроме того, впервые была введена финансовая поддержка поселений, лучших в развитии спорта Сургутского района от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Всего на конкурс было подано 124 заявки, из них конкурсная комиссия признала 75 победителей по различным номинациям. Среди номинаций - "Лучший спортсмен года по олимпийским водам спорта", в которую вошли вольная борьба, стрельба из лука. По этим же видам спорта наградили тренеров в номинации "Лучший тренер года по олимпийским видам спорта".

Награды также вручили победителям номинаций: "Лучший спортсмен и лучший тренер по неолимпийским видам спорта (ММА, грепплинг, гиревой спорт)", "Спортивный резерв", "Олимпийская надежда", "Тренер олимпийской надежды", "Лучший работник муниципального учреждения физической культуры и спорта", "Лучший спортсмен и тренер в сфере адаптивной физкультуры и спорта", "Лучший спортивный судья", "Лучшая спортивная семья" и другие.

С приветственным словом к победителям обратился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Что говорить? Только слова благодарности, за то, что вы занимаетесь спортом, славите район. Недавно был День тренера. Особые благодарности тренерам - вы даете нашим детям гораздо больше, чем потраченное время. Отдельных слов благодарности за силу духа заслуживают наши параспортсмены. Даже от природы здоровые люди не всегда находят в себе силы, желание расти, развиваться. Глядя на вас, действительно, хочется жить. Спортсмены, которые славят район, добиваются заслуженных наград. Вам спасибо, благодаря вам район знают, ценят, уважают", - сказал Андрей Трубецкой.

Глава района отметил, что за последние четыре года в районе было построен 31 спортивный объект. Останавливаться на достигнутом власти муниципалитета не намерены. В следующем году будут построены еще девять спортивных объектов. До 2024 года - еще 20. Финансирование строек составит 760 млн руб.

Трубецкой напомнил, что в СССР был принцип - "спорт - норма жизни". Такой же принцип будут развивать и продвигать в Сургутском районе. И для этого создаются все необходимые условия.