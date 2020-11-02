02 Ноября 2020
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
спортивная школа Атлет, Челябинск, (2017) | Фото: Накануне.RU

"Спорт - норма жизни". В Сургутском районе наградили лучших спортсменов и тренеров

В Сургутском районе подведены итоги конкурса "Спортивная элита -2019", об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации муниципалитета. Награды на торжественной церемонии получили лучшие спортсмены, тренеры, работники, семьи, руководители учреждений и некоммерческих организаций, команды и даже поселения Сургутского района.

Число победителей в 2020 году существенно выросло. Если в 2018 году было всего 11 номинаций, то в 2019 их число выросло до 22. Более того, возрос и размер финансового поощрения победителей: с двух до 25 тысяч рублей. Кроме того, впервые была введена финансовая поддержка поселений, лучших в развитии спорта Сургутского района от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Конкурс Спортивная элита -2019, награждение(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Всего на конкурс было подано 124 заявки, из них конкурсная комиссия признала 75 победителей по различным номинациям. Среди номинаций - "Лучший спортсмен года по олимпийским водам спорта", в которую вошли вольная борьба, стрельба из лука. По этим же видам спорта наградили тренеров в номинации "Лучший тренер года по олимпийским видам спорта".

Конкурс Спортивная элита -2019, награждение(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Конкурс Спортивная элита -2019, награждение(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Награды также вручили победителям номинаций: "Лучший спортсмен и лучший тренер по неолимпийским видам спорта (ММА, грепплинг, гиревой спорт)", "Спортивный резерв", "Олимпийская надежда", "Тренер олимпийской надежды", "Лучший работник муниципального учреждения физической культуры и спорта", "Лучший спортсмен и тренер в сфере адаптивной физкультуры и спорта", "Лучший спортивный судья", "Лучшая спортивная семья" и другие.

С приветственным словом к победителям обратился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Что говорить? Только слова благодарности, за то, что вы занимаетесь спортом, славите район. Недавно был День тренера. Особые благодарности тренерам - вы даете нашим детям гораздо больше, чем потраченное время. Отдельных слов благодарности за силу духа заслуживают наши параспортсмены. Даже от природы здоровые люди не всегда находят в себе силы, желание расти, развиваться. Глядя на вас, действительно, хочется жить. Спортсмены, которые славят район, добиваются заслуженных наград. Вам спасибо, благодаря вам район знают, ценят, уважают", - сказал Андрей Трубецкой.

Конкурс Спортивная элита -2019, награждение(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Конкурс Спортивная элита -2019, награждение(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Глава района отметил, что за последние четыре года в районе было построен 31 спортивный объект. Останавливаться на достигнутом власти муниципалитета не намерены. В следующем году будут построены еще девять спортивных объектов. До 2024 года - еще 20. Финансирование строек составит 760 млн руб.

Трубецкой напомнил, что в СССР был принцип - "спорт - норма жизни". Такой же принцип будут развивать и продвигать в Сургутском районе. И для этого создаются все необходимые условия.

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"Спорт - норма жизни". В Сургутском районе наградили лучших спортсменов и тренеров

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Теги: Конкурс Спортивная элита -2019, награждение, спортсмен, тренер, андрей трубецкой



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