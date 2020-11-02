СМИ: СКР может пойти на 10-процентную оптимизацию штата

02 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Александр Бастрыкин, лупа, ноутбук (2019) | Фото: t.me/zatelecom

СМИ: СКР может пойти на 10-процентную оптимизацию штата

СКР готовится к оптимизации штата. По данным РБК, региональным управлениям Следственного комитета предложено подготовить предложения по сокращению 10% сотрудников обеспечивающих подразделений.

Соответствующее распоряжение глава СКР Александр Бастрыкин подписал еще 22 октября, сообщает один из источников издания.

В документе говорится, что руководителям подразделений необходимо представить информацию о тех должностях, которые освободились, и включить в штат дополнительные должности за счет высвобождающихся: следователей, на основании показателей следственной работы, педагогических работников, на основании показателей учебной нагрузки, экспертов, на основании показателей экспертной деятельности.

Под сокращение могут попасть специалисты кадровых, финансовых и материально-технических подразделений. Возможно, что их переведут на гражданскую службу.

Между тем, 10-процентное сокращение созвучно предложению Минфина, которое ведомство недавно подготовило для всех силовых структур. Отреагировали на него в каждом из ведомств по-своему. Так, в Минобороны решительно отвергли саму мысль о сокращениях каждого 10-го военнослужащего. А в ФССП вообще готовятся к прямо противоположному – хотят увеличить штат 10 тыс. человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: СКР может пойти на 10-процентную оптимизацию штата

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: скр, оптимизация, сокращение штата, александр бастрыкин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети