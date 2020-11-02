СМИ: СКР может пойти на 10-процентную оптимизацию штата

СКР готовится к оптимизации штата. По данным РБК, региональным управлениям Следственного комитета предложено подготовить предложения по сокращению 10% сотрудников обеспечивающих подразделений.

Соответствующее распоряжение глава СКР Александр Бастрыкин подписал еще 22 октября, сообщает один из источников издания.

В документе говорится, что руководителям подразделений необходимо представить информацию о тех должностях, которые освободились, и включить в штат дополнительные должности за счет высвобождающихся: следователей, на основании показателей следственной работы, педагогических работников, на основании показателей учебной нагрузки, экспертов, на основании показателей экспертной деятельности.

Под сокращение могут попасть специалисты кадровых, финансовых и материально-технических подразделений. Возможно, что их переведут на гражданскую службу.

Между тем, 10-процентное сокращение созвучно предложению Минфина, которое ведомство недавно подготовило для всех силовых структур. Отреагировали на него в каждом из ведомств по-своему. Так, в Минобороны решительно отвергли саму мысль о сокращениях каждого 10-го военнослужащего. А в ФССП вообще готовятся к прямо противоположному – хотят увеличить штат 10 тыс. человек.