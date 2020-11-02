Вузы Башкирии перевели на дистанционное обучение

В Башкирии студенты вузов с первого по предвыпускной курсы переводятся на дистанционный режим обучения. Об этом сообщил министр образования региона Айбулат Хажин.

По его словам, по выпускным курсам решение о формате обучения студентов принимает руководство вузов.

Кроме того, из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом могут перевести на дистанционный режим обучения учащихся 6−11 классов.

Студенты колледжей и техникумов пока будут обучаться в очном режиме, так как в этих учебных заведениях фиксируется небольшой рост заражения COVID-19, пишет Regnum.

Напомним, ранее из-за коронавируса губернатор Красноярского края ввел на территории региона новые ограничения. Так, в кафе и ресторанах нельзя будет проводить семейные торжества, а посетители должны будут сидеть за столами, расстояние между которыми не менее полутора метров (либо должны быть установлены перегородки).

В торгово-развлекательных центрах отключат бесплатный Wi-Fi, а детей до 14 лет не пустят в ТРЦ без сопровождения родителей.