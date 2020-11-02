02 Ноября 2020
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На Южном Урале будут судить виновника пожара, в котором погиб ребенок

51-летнего жителя Миасса будут судить за причинение смерти по неосторожности девятилетнему ребенку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 20 июля мужчина, находясь в своей квартире, не обращая внимание на зажженную конфорку газовой плиты, на которой готовилась пища, разлил бензин. В результате произошло возгорание и быстрое распространение огня по квартире, расположенной на первом этаже.

Девятилетняя девочка из квартиры на пятом этаже вместе с мамой пытались покинуть здание, но ребенок вдохнул критический объем опасной концентрации окиси углерода, отчего скончалась в машине скорой помощи. Женщина получила отравление не опасное для жизни.

Обвиняемый вину признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

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На Южном Урале будут судить виновника пожара, в котором погиб ребенок

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Теги: пожар, ребенок, суд, уголовное дело,



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