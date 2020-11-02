02 Ноября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
масочный режим, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале – 279 новых случаев COVID-19. Почти половина заболевших из Екатеринбурга

За минувшие сутки на Среднем Урале было зарегистрировано 279 новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (143 случая) и других муниципалитетов региона. Всего на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 36 тыс. 766 случаев новой инфекции.

За сутки на Среднем Урале было выписано 280 человек и зарегистрировано семь смертей больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 28 тыс. 864, скончались 784 заболевших.

Напомним, сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился усилить противоэпидемический режим в городе.

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На Среднем Урале – 279 новых случаев COVID-19. Почти половина заболевших из Екатеринбурга

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Теги: COVID-19, коронавирус, Средний Урал



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