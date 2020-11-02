02 Ноября 2020
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Общество В России
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 238 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 360 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 655 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода, выздоровели 1 236 033 человека.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 4796

Санкт-Петербург - 923

Московская область - 556

Нижегородская область - 389

Архангельская область - 378

Ростовская область - 316

Воронежская область - 301

Красноярский край - 298

Свердловская область - 279

Иркутская область - 240

Республика Бурятия - 237

Забайкальский край - 237

Республика Коми - 232

Хабаровский край - 229

Алтайский край - 227

Мурманская область - 210

Ульяновская область - 210

Волгоградская область - 209

Приморский край - 202

Омская область - 201

Кемеровская область - 197

Ставропольский край - 196

Саратовская область - 195

Ханты-Мансийский АО - 193

Республика Саха (Якутия) - 191

Томская область - 189

Самарская область - 185

Оренбургская область - 184

Республика Алтай - 184

Ямало-Ненецкий АО - 182

Новосибирская область - 179

Челябинская область - 170

Пермский край - 168

Кировская область - 165

Пензенская область - 164

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Еврейская АО - 41

Чеченская Республика - 13

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В России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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