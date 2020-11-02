В России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 238 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 360 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 655 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода, выздоровели 1 236 033 человека.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 4796
Санкт-Петербург - 923
Московская область - 556
Нижегородская область - 389
Архангельская область - 378
Ростовская область - 316
Воронежская область - 301
Красноярский край - 298
Свердловская область - 279
Иркутская область - 240
Республика Бурятия - 237
Забайкальский край - 237
Республика Коми - 232
Хабаровский край - 229
Алтайский край - 227
Мурманская область - 210
Ульяновская область - 210
Волгоградская область - 209
Приморский край - 202
Омская область - 201
Кемеровская область - 197
Ставропольский край - 196
Саратовская область - 195
Ханты-Мансийский АО - 193
Республика Саха (Якутия) - 191
Томская область - 189
Самарская область - 185
Оренбургская область - 184
Республика Алтай - 184
Ямало-Ненецкий АО - 182
Новосибирская область - 179
Челябинская область - 170
Пермский край - 168
Кировская область - 165
Пензенская область - 164
Брянская область - 162
Республика Крым - 161
Тверская область - 156
Амурская область - 156
Тюменская область - 155
Республика Хакасия - 147
Ленинградская область - 139
Ярославская область - 133
Краснодарский край - 132
Курская область - 130
Орловская область - 130
Тульская область - 129
Удмуртская Республика - 126
Астраханская область - 125
Костромская область - 123
Ивановская область - 119
Калужская область - 119
Псковская область - 117
Республика Карелия - 113
Смоленская область - 111
Калининградская область - 111
Белгородская область - 108
Сахалинская область - 105
Вологодская область - 104
Владимирская область - 100
Рязанская область - 98
Тамбовская область - 96
Республика Тыва - 96
Республика Башкортостан - 93
Республика Калмыкия - 90
Новгородская область - 89
Республика Дагестан - 87
Кабардино-Балкарская Республика - 86
Карачаево-Черкесская Республика - 86
Липецкая область - 82
Курганская область - 79
Севастополь - 79
Республика Мордовия - 69
Республика Северная Осетия - 66
Республика Адыгея - 65
Республика Ингушетия - 62
Чувашская Республика - 60
Камчатский край - 56
Магаданская область - 50
Республика Татарстан - 44
Республика Марий Эл - 43
Еврейская АО - 41
Чеченская Республика - 13
Ненецкий АО - 4