Евро обновил максимум с декабря 2014 года, доллар – дороже 80 рублей

Курс доллара и евро обновил максимумы на открытии торгов в понедельник, 2 ноября. Так, курс американской валюты вырос на 0,87% (к предыдущему торговому дню на Московской бирже) и достиг 80,22 руб. В последний раз доллар поднимался выше 80 рублей в конце марта 2020 года – в разгар первой волны эпидемии коронавируса.

Рекорд европейской валюты еще выше -93,7 руб. – это максимум с декабря 2014 года.

Эксперты отмечают, что российская валюта теряет в цене на фоне дешевеющей нефти. Неделю назад глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила высокую волатильность на рынке, но при этом отметила, что никаких поводов для вмешательства в ситуацию регулятора по-прежнему нет.