02 Ноября 2020
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Экономика В России Москва
Курс рубля к доллару и евро (2020) | Фото: vk.com

Евро обновил максимум с декабря 2014 года, доллар – дороже 80 рублей

Курс доллара и евро обновил максимумы на открытии торгов в понедельник, 2 ноября. Так, курс американской валюты вырос на 0,87% (к предыдущему торговому дню на Московской бирже) и достиг 80,22 руб. В последний раз доллар поднимался выше 80 рублей в конце марта 2020 года – в разгар первой волны эпидемии коронавируса.

Рекорд европейской валюты еще выше -93,7 руб. – это максимум с декабря 2014 года.

Эксперты отмечают, что российская валюта теряет в цене на фоне дешевеющей нефти. Неделю назад глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила высокую волатильность на рынке, но при этом отметила, что никаких поводов для вмешательства в ситуацию регулятора по-прежнему нет.

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Евро обновил максимум с декабря 2014 года, доллар – дороже 80 рублей

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Теги: евро, доллар, курс рубля



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