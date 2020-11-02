"Чёрный Ленин" получил убежище в России

Левый активист, ветеран вооружённых сил ДНР Айо Бенес, известный также как "Чёрный Ленин", получил убежище в России. Бенес — уроженец Латвийской СССР, но нынешние власти Латвии объявили его в розыск по политическим мотивам. С ходатайством о присвоении "Чёрному Ленину" статуса беженца или политического убежища выступил депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

Получив убежище, активист намерен продолжать политическую работу как по внутрироссийской повестке, так и прилагать усилия для признания ЛДНР и Нагорного Карабаха.

Кроме того в настоящее время он ищет работу по специальности и надеется, что может быть полезным в борьбе с пандемией.

"Я как медицинский микробиолог в принципе мог бы пригодиться в Москве для борьбы с коронавирусом. Напомню, что в 2002 году в Риге я работал в Институте микробиологии и вирусологии имени Августа Кирхинштейна в вирусологической лаборатории", - рассказал Накануне.RU Айо Бенес.