02 Ноября 2020
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Обыск прошел дома у бывшего министра здравоохранения Ростовской области

Обыск проведен дома у бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по делу о смерти пяти пациентов в COVID-госпитале, сообщает РИА Новости.

30 октября обыски прошли в администрации города, областном минздраве и дома у бывшей главы горздрава Надежды Левицкой. В тот же день сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту смерти пяти пациентов, находившихся на лечении от новой коронавирусной инфекции в городской больнице №20.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил (в том числе со ссылками на врачей этого ковидного госпиталя), что несколько пациентов отделения реанимации, находившихся на кислородной поддержке, скончались при отключении подачи газа.

Сейчас больницу проверяют Росздравнадзор, Роспотребнадзор и прокуратура. Также ведется проверка специальной комиссией, в которую вошли и представители областного минздрава.

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Обыск прошел дома у бывшего министра здравоохранения Ростовской области

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Теги: ростов-на-дону, больница, коронавирус, минздрав



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