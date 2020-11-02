СМИ: В Подмосковье из арбалета застрелили "мясного короля" Владимира Маругова

В Подмосковье киллеры застрелили из арбалета владельца компании "Мясная империя" Владимира Маругова.

ЧП произошло в деревне Аносино под Истрой. Маругов и его девушка были в бане, когда к ним ворвались двое мужчин в масках. Они связали паре руки, угрожали арбалетом и ружьем. Потом они выстрелили в грудь бизнесмену, а девушке в этот момент удалось развязать веревку и убежать. Она кинулась к соседям и вызвала полицию, пишет telegram-канал Life Shot.

Убийцы скрылись с места преступления на машине, сотрудники ППС настигли их в километре от жилья Маругова, но преступники убежали в лесополосу, их сейчас ищут. Возбуждено уголовное дело.