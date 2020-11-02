В затопленной старой шахте на Среднем Урале погиб московский дайвер

В Нижнем Тагиле Следственный комитет организовал проверку после смерти мужчины, занимавшегося дайвингом.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, тело погибшего было обнаружено 31 октября в водоеме, который образовался в заброшенной шахте поселка Уралец. Предварительно установлено, что он вместе с еще несколькими дайверами прибыл из Москвы, чтобы обследовать водоем в данной шахте.

По неустановленной пока причине, во время погружения мужчина умер. Его тело было извлечено из воды другими ныряльщиками, приехавшими с ним. Также им помогали сотрудники службы спасения.

Сейчас следователи СКР пытаются установить все обстоятельства случившегося. Для определения точной причины смерти москвича проводится судебно-медицинская экспертиза.