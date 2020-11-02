02 Ноября 2020
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Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

Ученые назвали дату наступления пика пандемии коронавируса в Москве

Пик распространения коронавируса в Москве может быть зафиксирован в середине декабря. Об этом сообщил "Известиям" проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков.

По его мнению, в феврале пандемия пойдет на спад. Что касается пика, его предсказать во всей стране невозможно, подчеркнул эксперт.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом может продлиться около трех недель, затем ситуация стабилизируется. По словам специалиста, второй подъем будет более длительным, чем первый.

При этом врач высшей категории, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин скептически отнесся к прогнозам экспертов, пишет Regnum.

По его словам, в зимний период и создаются благоприятные условия для реализации воздушно-капельного механизма передачи коронавируса.

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Ученые назвали дату наступления пика пандемии коронавируса в Москве

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Теги: пандемия, пик, коронавирус, москва



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