02 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Александр Высокинский, ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

"Вирус свирепствует". Мэр Екатеринбурга усилил противоэпидемический режим в городе

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня распорядился усилить противоэпидемический режим в городе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Так, чтобы не допустить распространения COVID-19 Высокинский поставил задачу профильным службам контролировать нахождение на рабочих местах сотрудников администраций города и районов. В свою очередь, чиновникам в отпусках и на удаленной работе следует неукоснительно соблюдать режим ограничений.

"Вирус свирепствует, и к этому следует относиться самым серьезным образом: все, кто находится на дистанционной работе, обязаны быть на "удаленке". Если сотрудники в отпусках, они не должны допускаться на место службы, если того не требуют служебные обязанности. Наша общая задача – максимально ограничить контакты внутри помещений администрации города, чтобы свести к минимуму угрозу распространения коронавируса", - заявил мэр.

Рейд проверки работы полиции в карантин в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский призвал последовать этому примеру руководителей предприятий и организаций.

Напомним, сегодня стало известно, что в аппарате Екатеринбургской городской думы выявлено несколько случаев COVID-19. В связи с этим большинство сотрудников переведены на дистанционную работу, а ближайшие заседания комиссий и заседание думы перенесены на более поздний срок.

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"Вирус свирепствует". Мэр Екатеринбурга усилил противоэпидемический режим в городе

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Теги: Высокинский, режим, COVID-19, Екатеринбург



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