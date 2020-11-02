Суд отправил под стражу экс-начальника управления капстроительства Челябинска Пашкова

Челябинский областной суд изменил меру пресечения экс-начальнику управления капстроительства города Евгению Пашкову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Суд отменил постановление районного суда, которым обвиняемому была изменена мера пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий.

"Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционное представление прокурора, избрав обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 4 месяца до 2 марта 2021 года", - рассказали в пресс-службе суда.

В октябре прокурор обжаловал решение суда об изменении меры пресечения Пашкову. Он настаивал на его отмене и избрании Пашкову меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 6 месяцев.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый, в группе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевем, в 2015-2019 гг. получил взятку частями в размере 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска. Уголовное дело в отношении Пашкова рассматривается в Центральном районном суде.

Уголовное дело в отношении Тефтелева было выделено в отдельное производство. Он заключил досудебное соглашение. 28 октября Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере.