В Красноярском крае в ТРЦ отключат бесплатный Wi-Fi и не будут пускать детей без родителей
Губернатор Красноярского края Александр Усс ввел на территории региона новые ограничения. Они начнут действовать с завтрашнего дня (3 ноября).
Так, в кафе и ресторанах нельзя будет проводить семейные торжества, а посетители должны будут сидеть за столами, расстояние между которыми не менее полутора метров (либо должны быть установлены перегородки).
В торгово-развлекательных центрах отключат бесплатный Wi-Fi, а детей до 14 лет не пустят в ТРЦ без сопровождения родителей.
Также все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.
Теперь жители края должны носить маски не только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках, и в лифтах.