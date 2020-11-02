В Красноярском крае в ТРЦ отключат бесплатный Wi-Fi и не будут пускать детей без родителей

Губернатор Красноярского края Александр Усс ввел на территории региона новые ограничения. Они начнут действовать с завтрашнего дня (3 ноября).

Так, в кафе и ресторанах нельзя будет проводить семейные торжества, а посетители должны будут сидеть за столами, расстояние между которыми не менее полутора метров (либо должны быть установлены перегородки).

В торгово-развлекательных центрах отключат бесплатный Wi-Fi, а детей до 14 лет не пустят в ТРЦ без сопровождения родителей.

Также все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

Теперь жители края должны носить маски не только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках, и в лифтах.