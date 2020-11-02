На Южном Урале за сутки выявлено 169 случаев COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки у 169 человек подтвержден COVID-19, шесть человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 20 тыс. 616 человек.

В настоящий момент в регионе 4 тыс. 722 заболевших. За сутки выписан 71 человек, всего в регионе выздоровели 15 тыс. 199 пациентов.

За прошедшие сутки умерло шесть человек. От COVID-19 скончались мужчины 80 и 81 года. Еще у четырех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчина 52 лет и женщины 61, 62 и 71 года.