02 Ноября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Самолёт, ребёнок, Югорск (2020) | Фото: ГУ МЧС по Югре

В Югре подросток застрял в турбине самолёта

В Югорске подростка спасли из турбины самолёта-памятника, сообщили Накануне.RU в окружном управлении МЧС.

Сообщение поступило спасателям в 18.36 1 ноября. Очевидец, гуляя с собакой по излюбленному месту, возле постамента с установленным на нём самолётом ЯК-40 услышал крики о помощи. Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части, забравшись по пожарным лестницам на постамент, обнаружили, что в хвостовой части самолёта, в турбине, застрял 12-летний пострадавший. Сам он выбраться не мог – внутри всё было обледенелым и скользким. Он думал, что сможет подняться, сняв обувь, но всё равно было скользко. Выбраться не получалось, и он начал звать на помощь. Сотрудники МЧС приняли решение использовать спасательную верёвку. Один из них страховал, второй подал верёвку и вытащил ребёнка из западни.

"По лестницам добрались до этой злосчастной турбины, - рассказал помощник начальника дежурного караула Юрий Володькин. - Конструкция под наклоном, внутри гладкая цилиндрическая поверхность, все обледенелое, самому и взрослому не выбраться. Старались побыстрее достать парня, минут десять ушло на всё про все".

Внизу пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи для обследования. Угрозы его жизни нет.

Самолёт, ребёнок, Югорск(2020)|Фото: ГУ МЧС по Югре

Самолёт, ребёнок, Югорск(2020)|Фото: ГУ МЧС по Югре

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В Югре подросток застрял в турбине самолёта

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Теги: ЯК-40, турбина, самолёт



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