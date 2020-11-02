Сноуден и его жена решили стать гражданами России

Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, собирается получить российское гражданство. Аналогично поступит и его супруга Линдси Миллс.

В твиттере Сноуден сообщил о причине своего решения: "После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства".

Недавно Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Прожив шесть лет в России (для получения гражданство надо жить на территории страны не менее пяти лет), теперь он может претендовать на паспорт.

На прошлой неделе Миллс сообщила в Instagram, что они со Сноуденом впервые станут родителями. По российским законам новорожденный сын двух иностранцев может получить российское гражданство только в том случае, если родина его родителей в получении гражданства откажет.