Санду обгоняет Додона на выборах президента Молдавии

Экс-премьер Молдовы, лидер оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду обошла на выборах президента действующего главу государства Игоря Додона. Об этом сообщает ЦИК по итогам обработки 99,81% протоколов.

Так, Санду набирает 36,10% голосов, действующий президент Игорь Додон — 32,66%.Для определения победителя в республике будет проведен второй тур. Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо было набрать 50% плюс один голос.

При этом третье место занимает олигарх Ренато Усатый из "Нашей партии" - 16,91% голосов. В России он обвиняется в выводе из страны через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. свыше 500 млрд рублей, напоминает Regnum. Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал Усатого.