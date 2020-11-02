02 Ноября 2020
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Политика В бывшем СССР
Игорь Додон (2017) | Фото: kremlin.ru

Санду обгоняет Додона на выборах президента Молдавии

Экс-премьер Молдовы, лидер оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду обошла на выборах президента действующего главу государства Игоря Додона. Об этом сообщает ЦИК по итогам обработки 99,81% протоколов.

Так, Санду набирает 36,10% голосов, действующий президент Игорь Додон — 32,66%.Для определения победителя в республике будет проведен второй тур. Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо было набрать 50% плюс один голос.

При этом третье место занимает олигарх Ренато Усатый из "Нашей партии" - 16,91% голосов. В России он обвиняется в выводе из страны через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. свыше 500 млрд рублей, напоминает Regnum. Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал Усатого.

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Санду обгоняет Додона на выборах президента Молдавии

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Теги: молдовия, выборы президента, майя санду, игорь додон



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