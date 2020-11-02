02 Ноября 2020
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Общество За рубежом
принц Уильям (2017) | Фото:instagram.com/kensingtonroyal

Будущий наследник британского престола принц Уильям переболел королевирусом

Принц Уильям, внук британской королевы и сам в будущем король, переболел коронавирусом, причем еще в апреле. По данным газеты The Sun, герцог Кембриджский держал диагноз в секрете, потому что "не хотел тревожить нацию".
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Уильям переболел после отца, 71-летнего наследника престола, принца Чарльза Уэльского (возможно, он и заразился от родственника). Герцога лечили придворные врачи, а изолировался он в своем загородном поместье Анмер Холл в Норфолке. Когда Уильяма все же настойчиво стали расспрашивать о болезни, он объяснил, что "время было тревожное, он не хотел никого беспокоить". Издание отмечает, что принц провел в апреле 14 видео и телефонных звонков, пообщавшись с подопечными фондами и организациями.

Источник газеты сообщил, что Уильям сильно болел: "Вирус сбил его с ног. В какой-то момент ему было трудно дышать, окружение было изрядно напугано". Издание не сообщает, был ли COVID-19 у жены Уильяма Кейт Миддлтон или у кого-то из их троих детей.

Члены королевской семьи особенно стараются беречь королеву – 94-летнюю Елизавету II, а также ее супруга, 99-летнего принца Филиппа. Пожилая пара почти не посещает публичные мероприятия и проводит время в любимом поместье королевы – Сандрингеме. Вероятно, там королева и встретит Рождество в этом году, а вот традиционный визит в замок всех королевских родственников, скорее всего, будет отменен.

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Будущий наследник британского престола принц Уильям переболел королевирусом

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Теги: принц уильям, коронавирус, британская королевская семья, принц чарльз



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