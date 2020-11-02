Текслер продлил до 15 ноября режим повышенной готовности

В Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 15 ноября. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции.

Напомним, в регионе усилены меры за соблюдением масочного режима. На прошлой неделе в администрации Челябинска рассказали, что проверили 546 предприятий и 6 ночных клубов на предмет соблюдения требований режима повышенной готовности. По итогам рейдом было составлено 26 протоколов. 20 дел направлено в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности предприятий за систематическое нарушение требований режима повышенной готовности.