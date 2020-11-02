Игорь Шубин прокомментировал Накануне.RU свое попадание в список "бесперспективных" депутатов Госдумы

Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Шубин в беседе с корреспондентом Накануне.RU прокомментировал свое попадание в список из 75 депутатов-одномандатников Госдумы, имеющих низкие шансы на переизбрание.

Парламентарий отметил, что попадание в этот список его удивило. Работа с избирателями, по словам Шубина, ведется активная, потому с тезисом об "исчезновении из поля зрения избирателей" он не согласен. Так, в четверг парламентарий направляется с рабочей поездкой в город Очер Пермского края.

Игорь Шубин отметил, что оценку эффективности работы народных избранников "Единая Россия" проводит регулярно. И периодически бывают перекосы то в одну, то в другую сторону.

"Были разные статьи. В том числе, другие, что я самый избираемый депутат. Поэтому к этому списку я отношусь спокойно. Я все время работаю в округе. Каждую региональную неделю. Провожу прием граждан, выезжаю в территории или главы приезжают ко мне с какими-то проблемами. Буквально две недели назад я открыл новую приемную депутата в центре города - в областном совете профсоюзов. Чтобы было удобней людям. Не только у себя в территориях, не только в приемной Медведева веду прием, а еще дополнительно. В выборную кампанию у меня набралось более 600 наказов разного уровняю и, по состоянию на сентябрь месяц, их выполнение составляет более 75%. И у меня еще весь год впереди", - заявил парламентарий.

Также депутат отметил, что активно занимается законотворческой деятельностью, и недавно, в октябре президент подписал его законопроект об изменениях в закон о развитии сотовой связи и интернета. Теперь вкладывать деньги в развитие сотовой связи и интернета могут регионы и муниципалитеты - прежде это были исключительно федеральные полномочия. По мнению парламентария, законопроект позволит ликвидировать цифровое неравенство и обеспечить средствами коммуникации даже отдаленные и малонаселенные территории. Сам законопроект принимали очень долго - больше двух лет. Только от первого до второго чтения прошел год.

"Я не знаю, почему замруководителя исполкома "ЕР" пришел к такому выводу [о низких шансах на переизбрание - примеч.]. Но, в конце концов, существует праймериз. Его не зря придумали. Я готов к любой альтернативе на праймериз в своем округе", - подчеркнул Игорь Шубин, добавив, что возможно, это список связан с внутрипартийной борьбой за власть.

По его словам, единственная объективная причина, которая может помешать ему продолжить работу в Госдуме - возраст парламентария, в декабре ему исполнится 65. "Но, я вам хочу сказать, что у меня еще достаточно энергии, сил, а самое главное - знаний и умений", - сказал он, добавив, что готов как минимум еще один созыв готов трудиться в Госдуме, но может поддержать и перспективного молодого политика, если такой появится на прикамском олимпе.

Напомним, ранее стало известно, что единороссы составили список из 75 бесперспективных депутатов-одномандатников. В так называемую "красную зону" попал депутат Госдумы от одномандатного округа №58 Игорь Шубин. Причиной стало то, что он якобы "не работает в округе".

"Основная характеристика, которую ему дают избиратели и эксперты, — "отбывает номер"и "пора на отдых". Начиная с зимы прошлого года Шубин совсем исчез из поля зрения избирателей", - пишет издание РБК.

Сообщается, что работу по оценке эффективности деятельность депутатов провели по поручению председателя партии Дмитрия Медведева. Учитывалась работа парламентариев во время региональных недель и в их общественных приемных, деятельность по защите прав граждан, социальным проектам, вовлеченность в решение проблем округа, активность в соцсетях и взаимодействие со СМИ. Кроме того, учитывались результаты социсследований в округах.