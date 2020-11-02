Число жертв землетрясения в турецком Измире выросло до 79

Число жертв землетрясения в турецком Измире выросло до 79. Напомним, ЧП произошло в пятницу, магнитуда толчка составила 6,6 балла.

Ранения и травмы получили 962 человек, из них 219 до сих пор остаются в больницах, передает "Анадолу" со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции (AFAD).

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.

Всего из-под завалов разрушенных домов извлекли 105 человек, с каждым часом надежда найти кого-то живого становится все меньше. В ночь на понедельник – через 58 часов после землетрясения – из-под завалов извлекли 14-летнюю девочку, ее здоровью ничего не угрожает.