Рубль ослаб в 40 тысяч раз со времен распада СССР

С момента перехода российского рубля на коммерческий курс (30 лет назад) национальная валюта ослабела в 40 тысяч раз, подсчитали аналитики.

Отмечается, что с 1 ноября 1990 года тренд на снижение стоимости рубля по отношению к доллару глобально не менялся.

1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. "Всего же за 30 лет цена доллара в рублях без учета деноминации 1997–1998 годов выросла более чем в 40 тысяч раз", - сообщил РИА Новости аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.

По словам замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, реальная товарная стоимость рубля за 30 лет снизилась более чем в 100 раз.

Эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер заявил, что нельзя рассматривать изменение стоимости отечественной валюты одним 30-летним периодом. По его словам, нужно считать стоимость рубля, начиная с осени 1998 года, когда страна пережила дефолт и государство не могло погасить свои долги. С тех пор рубль по отношению к американскому доллару ослаб в 3,5 раза.

Напомним, на днях на инвестфоруме "Россия зовет!" президент Владимир Путин заявил о том, что курс рубля не так уж важен. "На мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать", - отметил он.