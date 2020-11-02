У главы Челябинска диагностировали пневмонию

У главы Челябинска Натальи Котовой диагностирована пневмония. Об этом сообщил руководитель пресс-службы мэрии Владимир Сафонов, передает корреспондент Накануне.RU.

Наталья Котова сдала три анализа на COVID-19, они все отрицательные.

"Глава Челябинска лечится и работает дистанционно", - уточнил Сафонов.

Напомним, в октябре коронавирусом заразились заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин, глава Магнитогорска Сергей Бердников, министр спорта Леонид Одер и его заместитель Александр Казаков, а также COVID-19 подозревали у министра финансов Андрея Пшеницына.