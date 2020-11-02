02 Ноября 2020
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Политика Свердловская область
Екатеринбургская городская дума (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбургской городской думе вспышка COVID-19. Заседания отменены

В аппарате Екатеринбургской городской думы выявлено несколько случаев COVID-19. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе парламента столицы Урала.

Там уточнили, что в связи с этим большинство сотрудников переведены на дистанционную работу. А ближайшие заседания комиссий (3 ноября) и заседание думы (10 ноября) теперь перенесены на более поздний срок.

Напомним, летом этого года все депутаты думы Екатеринбурга и сотрудники аппарата ЕГД стали спешно сдавать анализы на коронавирус после того, как депутат Владимир Крицкий заболел COVID-19.

Также коронавирус подозревали у депутата Елены Дерягиной, которая скончалась в июле.

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В Екатеринбургской городской думе вспышка COVID-19. Заседания отменены

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Теги: дума, COVID-19, заседания, Екатеринбург



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