02 Ноября 2020
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ребенок, девочка, детский сад, обида, грусть, расстройство, дети, плачь, родители, мама, ювенальная юстиция (2015) | Фото: deti.mail.ru

Первое чтение скандального законопроекта об "экспресс-изъятиях" детей наметили на ноябрь

Госдума до конца года может принять законопроект, разрешающий изымать детей из семьи по решению суда в течение 24 часов, если существует угроза их жизни и здоровью, пишут "Известия".

По данным газеты, первое чтение документа пройдет в ноябре.

В законопроекте прописано, что при вынесении решения об изъятии ребенка должны присутствовать органы опеки, так как это поможет избежать злоупотреблений.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект.

Кроме того, на него с небольшими замечаниями дало положительный отзыв правительство. Кабмин предлагает еще более сократить время рассмотрения таких дел судами, а также продумать финансирование новых полномочий органов внутренних дел, которые будут в этом процессе задействованы.

Как сообщало Накануне.RU, 10 июля депутат Госдумы Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас внесли законопроект об изъятии детей из семьи по решению ювенальных экспресс-судов, но подали это как шаг, направленный на ограничение случаев изъятия детей. Это взбудоражило родительскую общественность и вызвало протесты просемейных организаций и экспертов, которые указывали, что в Совете Федерации готов настоящий законопроект о поддержке и защите семьи, который тщательно разрабатывался с участием просемейных экспертов. Он был внесен в Госдуму 14 июля.

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Первое чтение скандального законопроекта об "экспресс-изъятиях" детей наметили на ноябрь

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Теги: дети, изъятие детей, семья



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