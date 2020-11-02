Первое чтение скандального законопроекта об "экспресс-изъятиях" детей наметили на ноябрь

Госдума до конца года может принять законопроект, разрешающий изымать детей из семьи по решению суда в течение 24 часов, если существует угроза их жизни и здоровью, пишут "Известия".

По данным газеты, первое чтение документа пройдет в ноябре.

В законопроекте прописано, что при вынесении решения об изъятии ребенка должны присутствовать органы опеки, так как это поможет избежать злоупотреблений.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект.

Кроме того, на него с небольшими замечаниями дало положительный отзыв правительство. Кабмин предлагает еще более сократить время рассмотрения таких дел судами, а также продумать финансирование новых полномочий органов внутренних дел, которые будут в этом процессе задействованы.

Как сообщало Накануне.RU, 10 июля депутат Госдумы Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас внесли законопроект об изъятии детей из семьи по решению ювенальных экспресс-судов, но подали это как шаг, направленный на ограничение случаев изъятия детей. Это взбудоражило родительскую общественность и вызвало протесты просемейных организаций и экспертов, которые указывали, что в Совете Федерации готов настоящий законопроект о поддержке и защите семьи, который тщательно разрабатывался с участием просемейных экспертов. Он был внесен в Госдуму 14 июля.