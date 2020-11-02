02 Ноября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Тесты россиян на COVID-19, сделанные в частных лабораториях, предложили оплачивать государству

Союз потребителей России и Международная конфедерация обществ потребителей выступили с предложением возмещать расходы россиянам, сделавшим тест на COVID-19 в частной лаборатории. В их число предлагается включить и тех, у кого уже выявили коронавирус, а также членам их семей. Соответствующие письма направлены главе Роспотребнадзора Анне Поповой и в Совет безопасности России, пишут "Известия".

Сейчас многие россияне ждут в очереди на бесплатный тест на COVID-19 иногда по две-три недели – за это время их состояние может значительно измениться. Тем, кто не готов ждать, приходится обращаться в частные лаборатории. Общественные организации отмечают, что получают много жалоб от граждан.

Эксперты подсчитали, что такое предложение может выйти бюджету в дополнительные 10 млрд руб. Цифра внушительная, но посильная, полагают специалисты. Правда, если предложения будут одобрены, то количество тестов явно быстро возрастет, а это уже ставит вопрос даже не экономический, а технологический – частные лаборатории во многих регионах не способны обеспечить такой объем анализов.

Впрочем, здесь может помочь недавнее послабление от Роспотребнадзора: ведомство разрешило делать анализы на COVID-19 всем лабораториям при условии, что результаты о выявленных положительных анализах они будут направлять в ведомство.

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Тесты россиян на COVID-19, сделанные в частных лабораториях, предложили оплачивать государству

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Теги: тесты на коронавирус, частная лаборатория, оплата, бюджет, роспотребнадзор



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