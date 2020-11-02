В Челябинске фура протаранила трамвай
В Челябинске фура протаранила трамвай с пассажирами. В результате ДТП пострадал водитель трамвая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД города.
Авария произошла поздно вечером 1 ноября напротив дома № 53 по Копейскому шоссе.
Водитель автомобиля Интернешнл с полуприцепом на регулируемом перекрестке врезался в трамвай.
Травмы получил водитель трамвая, ему рекомендовано амбулаторное лечение.
В настоящий момент по факту ДТП проводится административное расследование.