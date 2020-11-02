В настоящий момент по факту ДТП проводится административное расследование.

Водитель автомобиля Интернешнл с полуприцепом на регулируемом перекрестке врезался в трамвай.

В Челябинске фура протаранила трамвай с пассажирами. В результате ДТП пострадал водитель трамвая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД города.





