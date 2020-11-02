На Ямале рванул газопровод "Газпром трансгаз Югорска"

Информация об этом появилась в профильном разделе на сайте Минэнерго, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 0.45 2 ноября на 59-отм км магистрального газопровода "Ямбург – Западная граница СССР" диаметром 1,4 м произошёл взрыв с возгоранием при давлении в 70 атмосфер", - говорится в сообщении.

По телемеханике отключён участок 32-60 км. Пострадавших и ограничений подачи газа нет. Газопровод принадлежит "Газпром трансгаз Югорск".

Напомним, на прошлой неделе в Белоярском районе Югры погибли два рабочих этой же "дочки" "Газпрома". По версии следствия, 29 октября во время ремонта газопровода в районе поселка Верхнеказымский 36-летний трубопроводчик, находясь в трубопроводе, потерял сознание и умер. На помощь пострадавшему пришёл 31-летний мастер участка, но он тоже потерял сознание и умер. Предварительной причиной смерти является отравление остатками газа в трубе.