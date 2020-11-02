Определены депутаты с наименьшими шансами на попадание в Госдуму

Партия "Единая Россия" определилась, кто из нынешних депутатов-одномандатников имеет низкие шансы на переизбрание на думских выборах 2021 года, сообщили в руководстве "ЕР".

Всего в "красную зону" попали 75 депутатов. Среди них есть, в том числе представитель Пермского края Игорь Шубин.

В руководстве партии назвали претензии к нескольким депутатам. Как сообщил политтехнолог Петр Быстров, "Единая Россия" учитывает электоральные факторы вроде работы в округах и плохих шансов на переизбрание, а также аппаратные моменты: например, кого-то из губернаторов могут не устраивать депутаты или позиция депутатов по каким-то вопросам не соответствует позиции партийного руководства.

По словам эксперта, часть из этих депутатов – бывшие мэры, которым в свое время нужно было найти место после ухода с их постов: по аналогии с тем, как экс-губернаторов отправляют в Совет Федерации, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, в "Единой России"ранее сообщили, как будут отбирать кандидатов на выборы в Госдуму. До выборов остается меньше года – они пройдут в сентябре 2021 г.

"У нас есть много критериев, по которым мы отбираем кандидатов. Прежде всего это будет критерий soft skills, "мягких навыков". Ведь работа депутатом - это, например, в том числе, и умение делать добрые дела. Поэтому мы будем отбирать людей с этими навыками, которые умеют вести политическую дискуссию, которые профессионально понимают "физику жизни", - сообщил замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.